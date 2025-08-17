Mallorca-Barcellona 0-3: gol, scarpate, rossi e polemiche. Il pazzo esordio dei blaugrana
È successo un po' di tutto nella prima in Liga dei campioni in carica del Barcellona. Yamal (alla prima col 10 sulla schiena) incanta come sempre: fa un assist, un gol e manda anche ko il difensore Raillo con un bolide mancino in pieno volto. Lui resta a terra, il Barça gioca e segna tra le polemiche. Di lì a quindici minuti i padroni di casa si ritrovano in nove uomini, complice un'entrata killer del pirata Muriqi
- Nuovo numero stessa storia, Yamal è imprendibile anche nella prima della nuova Liga, Mallorca-Barcellona. Lui sfreccia così…
- Cross di Yamal e gol: Raphinha mette dentro di testa. 1-0 Barça
- C'è anche Rashford, il Barcellona ha fatto in tempo a registrarlo ed eccolo in panchina.
- Qui iniziano le polemiche. Minuto numero 23: Yamal si accentra e fa partire un bolide mancino, il difensore Raillo respinge di testa, poi cade steso al suolo. L'arbitro non fischia, il Barcellona gioca e - nel giro di pochi secondi - Torres piazza questo tiro dal limite sotto la traversa. È 0-2.
- Ecco Raillo steso: i giocatori del Mallorca protestano, ma il gol resta valido.
- Nel caos, si becca un giallo Morlanes (a destra nella foto)
- Tempo dieci minuti e proprio Morlanes stende Yamal (sempre lui, che novità…) al limite. Secondo giallo ed espulsione
- Se lo chiamano il pirata un motivo ci sarà: in barba alle regole del calcio, l'ex Lazio decide per questo calcio da MMA sul volto del portiere del Barcellona. In realtà, le immagini mostrano i due giocatori arrivare a contendersi il pallone, senza intenzioni belligeranti da parte Muriqi, che però arriva in netto ritardo ed entra malamente sull'avversario
- L'arbitro estrae il giallo, poi va al VAR e corregge in rosso. Mallorca in nove
- A quel punto è tutto in discesa per un Barcellona che crea ancora, sfiora di segnare e poi, alla fine, trova il tris con un mancino a giro all'incrocio. Ovviamente, a firma Lamine Yamal.