È successo un po' di tutto nella prima in Liga dei campioni in carica del Barcellona. Yamal (alla prima col 10 sulla schiena) incanta come sempre: fa un assist, un gol e manda anche ko il difensore Raillo con un bolide mancino in pieno volto. Lui resta a terra, il Barça gioca e segna tra le polemiche. Di lì a quindici minuti i padroni di casa si ritrovano in nove uomini, complice un'entrata killer del pirata Muriqi