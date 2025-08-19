Esplora tutte le offerte Sky
Real Madrid, Xabi Alonso vince all'esordio in Liga: 1-0 all'Osasuna. Il tabellino

real madrid

Al Real Madrid basta un gol di Mbappé per battere l'Osasuna e vincere nella prima giornata della Liga. Debutto assoluto nel campionato spagnolo sulla panchina del Real Madrid per Xabi Alonso, che si presenta al Bernabeu con una vittoria

REAL MADRID-OSASUNA 1-0, IL TABELLINO

51' Mbappé rig.

 

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold (68' Carvajal), Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Arda Güler (90' Ceballos); Brahim Diaz (68' Mastantuono), Mbappé, Vinicius (78' Gonzalo Garcia). All: Xabi Alonso

 

OSASUNA (3-4-2-1): Herrera; Catena, Boyomo, Cruz (85' Raul Garcia); Rosier, Moncayola, Torrò, Bretones; Oroz (77' Moi Gomez), Ruben Garcia (66' Munoz); Budimir. All: Lisci.

 

Ammoniti: dalla panchina 51' Lisci (O); 90' Mbappé (R)

 

Espulsi: 90 + 4' Bretones (O)

Vittoria all'esordio in Liga per Xabi Alonso. Il suo Real Madrid vince 1-0 contro l'Osasuna grazie a un rigore di Kylian Mbappé nel secondo tempo. I Blancos nel posticipo del Bernabeu rispondono al Barcellona e conquistano i primi tre punti della stagione. Gol all'esordio con la maglia numero 10 per il francese. 

