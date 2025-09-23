Arriva alla sesta partita ufficiale con la maglia del Real Madrid il primo gol in Liga di Franco Mastantuono. L'argentino segna al 38' della sfida contro il Levante terminata 4-1 per il Real che sale a quota 18 punti in classifica a punteggio pieno. Vinicius e Mbappé (doppietta) gli altri marcatori della serata per la squadra di Xabi Alonso
Franco Mastantuono segna il suo primo gol con la maglia del Real Madrid. Il 18enne argentino trova la rete contro il Levante al 38' dopo aver colpito una traversa clamorosa al 21'. Mastantuono, acquistato la scorsa estate dal River Plate per 45 milioni di euro, sfrutta alla perfezione un assist di Vinicius e segna con un gran destro all'incrocio dei pali dopo una finta in area di rigore.
Un altro gol da giovanissimo
Dopo essere diventato il più giovane marcatore nella storia del River e il più giovane giocatore ad aver giocato una partita ufficiale con la Nazionale argentina, Mastantuono segna da giovanissimo anche con la maglia del Real Madrid. La squadra di Xabi Alonso vince 4-1 in casa del Levante e sale a quota 18 punti in classifica dopo 6 partite.