L'Atletico stravince il derby di Madrid contro il Real 5-2. La squadra di Simeone ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato e ferma i Blancos che fino ad oggi le avevano vinte tutte. Un risultato pesantissimo che mancava da più 75 anni (l'ultima volta che l'Atletico aveva segnato 5 gol al Real era il 1950). In gol Le Normand, Sorloth, doppietta di Julian Alvarez e Griezmann per i Colchoneros. Mbappé e Guler i marcatori dei Blancos