Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: Simeone batte Xabi Alonso in un derby storico

Liga

L'Atletico stravince il derby di Madrid contro il Real 5-2. La squadra di Simeone ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato e ferma i Blancos che fino ad oggi le avevano vinte tutte. Un risultato pesantissimo che mancava da più 75 anni (l'ultima volta che l'Atletico aveva segnato 5 gol al Real era il 1950). In gol Le Normand, Sorloth, doppietta di Julian Alvarez e Griezmann per i Colchoneros. Mbappé e Guler i marcatori dei Blancos

Vittoria storica per l'Atletico Madrid nel derby contro il Real, valevole per la 7^ giornata di Liga. I Colchoneros vincono 5-2 e tornano a segnare 5 gol in un derby dopo 75 anni. Prima sconfitta stagionale per il Real Madrid di Xabi Alonso che finora era a punteggio pieno. Il vantaggio arriva dopo 14' con un colpo di testa di Le Normand. Il Real riesce a ribaltare il risultato con i gol di Mbappé al 25' su assist di Guler e poi con lo stesso turco che al 36' segna l'1-2. L'Atletico non ci sta e pareggia nei minuti di recupero del primo tempo con un altro colpo di testa, questa volta di Sorloth, dopo un gol annullato a Lenglet. Nella ripresa lo show di Julian Alvarez che segna prima su rigore e poi su punizione. Al 93' c'è spazio anche per il gol di Griezmann che arrotonda il punteggio sul 5-2 finale. 

Atletico Madrid-Real Madrid, il tabellino

 

14’ Le Normand, 45+3' Sorloth, 52' rig., 64' Julian Alvarez, 93' Griezmann (A); 25’ Mbappé, 36 Guler (R)

 

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko (83’ Galan); Giu. Simeone (92' Baena), Barrios, Koke, Nico Gonzalez (83’ Griezmann); Sorloth (67’ Gallagher), Julian Alvarez (92' Molina). All. Diego Simeone.

 

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Carvajal (59’ Camavinga), Eder Militão (46’ Asencio), Huijsen (89’ Gonzalo Garcia), Carreras; Güler (59’ Mastantuono), Valverde, Tchouaméni, Junior Vinicius; Bellingham (70’ Rodrygo), K. Mbappé. All. Xabi Alonso.

 

Ammoniti: 22' Sorloth, 40' Nico Gonzalez, 56' Lenglet, 82' Simeone, 95' Gallagher (A); 50' Guler, 58' Asencio, 62' Carreras, 96' Mastantuono (R) 

