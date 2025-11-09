Classifica assist all-time, chi ne ha fatti di più nella storia del calcio
Lionel Messi non si ferma più e trascina l'Inter Miami alle semifinali di MLS Cup. Doppietta nel 4-0 al Nashville ma, soprattutto, un assist che lo proietta a quota 400 in carriera. L'argentino è al secondo posto tra i migliori assistmen all-time, a -4 dalla vetta di questa speciale graduatoria. Ecco la top 10 (c'è anche un giocatore della Serie A)
- Assist in carriera: 283
- con Sporting CP, Barcellona, Real Madrid, Inter e Portogallo
- Assist in carriera: 286
- con Santos, Barcellona, Psg, Al-Hilal e Brasile
- Assist in carriera: 300
- con Rosario Central, Benfica, Real Madrid, Manchester United, Psg, Juventus e Argentina
- Assist in carriera: 304
- con Genk, Chelsea, Werder Brema, Wolfsburg, Manchester City, Napoli e Belgio
- Assist in carriera: 314
- con Bayern Monaco, Vancouver Whitecaps e Germania
- Assist in carriera: 319
- con Groningen, Ajax, Liverpool, Barcellona, Atletico Madrid, Nacional, Gremio, Inter Miami e Uruguay
- Assist in carriera: 358
- con Ajax, Barcellona, Los Angeles Aztecs, Washington Diplomats, Levante, Feyenoord e Olanda
- Assist in carriera: 369
- con Santos, New York Cosmos e Brasile
- Assist in carriera: 400
- con Barcellona, Psg, Inter Miami e Argentina
- Assist in carriera: 404
- con Budapest Honved, Real Madrid, Ungheria e Spagna