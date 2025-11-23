Barcellona-Athletic Bilbao "inaugura" il nuovo Camp Nou: stravince in un cantiere
Dopo due anni e mezzo lontano dal suo stadio il Barcellona torna a giocare al Camp Nou, ancora in fase di costruzione, e lo fa festeggiando con un 4-0 sull’Athletic Bilbao. Stadio a capienza ridotta e lavori in corso, ma il “cantiere” non ferma i blaugrana, che agganciano momentaneamente il Real Madrid in vetta alla classifica
- Una doppia festa… in un cantiere. Dopo 909 giorni (praticamente due anni e mezzo) il Barcellona è tornato a giocare al Camp Nou: i lavori per la maxi ristrutturazione dell’impianto non sono ancora finiti, ma i blaugrana (e i loro tifosi) sono tornati a respirare l’aria di casa dopo il periodo al Montjuïc
- Non ci poteva essere “esordio” migliore: vittoria per 4-0 contro l'Athletic Bilbao, con cui il Barcellona va temporaneamente in testa alla Liga raggiungendo il Real Madrid
- Un ritorno festeggiato con i fuochi d’artificio, in campo e fuori. Il 4-0 finale porta le firme di Lewandowski, Ferran Torres (doppietta) e Fermin Lopez
- Per ovviare alla capienza ridotta a 45mila spettatori, il Barcellona ha adottato la strategia del rincaro dei biglietti: quelli ordinari erano venduti a prezzi tra i 199 e i 500 euro
- Le tempistiche per il completamento del progetto, nato nel 2014 e che ha subito numerosi ritardi dovuti a difficoltà tecniche e aumenti dei costi, indicano l’estate 2027 come data per il ritorno alla capienza totale e l'estate 2028 per il completamento del tetto