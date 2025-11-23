Offerte Black Friday
Barcellona-Athletic Bilbao "inaugura" il nuovo Camp Nou: stravince in un cantiere

Liga fotogallery
7 foto

Dopo due anni e mezzo lontano dal suo stadio il Barcellona torna a giocare al Camp Nou, ancora in fase di costruzione, e lo fa festeggiando con un 4-0 sull’Athletic Bilbao. Stadio a capienza ridotta e lavori in corso, ma il “cantiere” non ferma i blaugrana, che agganciano momentaneamente il Real Madrid in vetta alla classifica

    Liga: Ultime Notizie

    Barcellona, sabato il ritorno al Camp Nou

    Liga

    Dopo più di due anni dall'ultima volta, il Barcellona è pronto a tornare al Camp Nou: lo stadio...

    Sei a Barcellona e Leo Messi passa alle tue spalle

    a barcellona

    Forse l'avrete pensato anche voi vedendo le foto pubblicate qualche giorno fa da Messi in un Camp...

    Villarreal-Barcellona a Miami è stata cancellata

    Liga

    La Liga ha ufficializzato la cancellazione dalla partita tra Villareal e Barcellona che era in...