Il Real cade a Maiorca: il Barça vince e va a +7

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Liga, il Real Madrid cade in casa del Maiorca: il Barcellona batte l'Atletico e va a +7

Liga

Il Real Madrid cade 2-1 sul campo del Maiorca e complica la corsa al titolo. Decisivo Muriqi nel recupero, dopo il pareggio nel finale di Militao. I blancos vanno a -7 dal Barcellona che batte 2-1 l'Atletico Madrid con le reti di Rashford e Lewandowski

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Passo falso pesante per il Real Madrid, sconfitto 2-1 sul campo del Maiorca. Una gara che si decide nei minuti finali e che rischia di pesare nella corsa alla Liga. A sbloccare il match sono i padroni di casa con Morlanes al 41'. Il Real fatica a reagire e trova il pareggio solo all'88' con Militao che firma l'1-1 di testa sugli sviluppi di un corner. Quando il match sembra indirizzato verso il pareggio, arriva però il colpo decisivo: al 91' l'ex Lazio Muriqi controlla in area e batte Lunin con un destro potente sotto la traversa. Intanto il Barcellona si porta +7 a otto partite dalla fine del campionato. Merito di Rashford e Lewandowski che, rispettivamente al 42' e all'87', ribaltano il match contro l'Atletico Madrid. I 'Colchoneros' vanno in vantaggio con Giuliano Simeone, che al 39' sfrutta un fuorigioco sbagliato dalla difesa avversaria, ma tre minuti dopo Marcus Rashford pareggia finalizzando un triangolo con Dani Olmo. Sul finire del primo tempo l'Atletico resta in 10 per l'espulsione di Nico Gonzales per fallo da ultimo uomo su Lamine Yamal. Nella ripresa gli uomini del 'Cholo' Simeone riescono a resistere per gran parte del tempo, ma poi crollano: Joao Cancelo ubriaca di finte Thiago Almada sulla fascia, calcia in porta e Musso respinge, ma la palla carambola addosso a Robert Lewandowski che, di spalla, insacca il gol del 2-1 finale. Il Barcellona allunga così a +7 sul Real Madrid a 8 giornate dalla fine, con un 'Clasico' da giocare in casa alla quartultima di Liga. Blaugrana e Atletico, invece, si ritroveranno già mercoledì al Camp Nou nell'andata dei quarti di finale di Champions League.

Liga, i risultati di sabato 4 aprile

  • REAL SOCIEDAD-LEVANTE 2-0
    30' Martin, 83' Mendez
  • MAIORCA-REAL MADRID 2-1
    41' Morlanes (M), 88' Militao (R), 91' Muriqi (M)
  • BETIS-ESPANYOL 0-0
  • ATLETICO MADRID-BARCELLONA 1-2
    39' Simeone (AM), 42' Rashford (B), 87' Lewandowski (B)

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