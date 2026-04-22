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Vedat Muriqi, da meteora alla Lazio a idolo al Maiorca: la storia del 'pirata'

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Ricordate Vedat Muriqi? Se la risposta è no, possiamo capirlo. Passò alla Lazio come la più classica delle meteore, lasciando in ricordo appena un gol in Serie A. A quattro anni di distanza, Muriqi si è "rifatto un nome" al Maiorca. Un'intera isola pazza per il suo "pirata", che segna a raffica e insegue Mbappé nella classifica marcatori della Liga. Un idolo per una tifoseria che gli assegnerebbe Scarpa d'Oro e anche Pallone d’Oro

LA NUOVA VITA DEL PIRATA MURIQI

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