Ricordate Vedat Muriqi? Se la risposta è no, possiamo capirlo. Passò alla Lazio come la più classica delle meteore, lasciando in ricordo appena un gol in Serie A. A quattro anni di distanza, Muriqi si è "rifatto un nome" al Maiorca. Un'intera isola pazza per il suo "pirata", che segna a raffica e insegue Mbappé nella classifica marcatori della Liga. Un idolo per una tifoseria che gli assegnerebbe Scarpa d'Oro e anche Pallone d’Oro

LA NUOVA VITA DEL PIRATA MURIQI