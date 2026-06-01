Champions League 2025 2026, i migliori calciatori del torneo. La top 11
Il gruppo di osservatori tecnici della Uefa ha selezionato la squadra della stagione della Champions League 2025/26. In top 11 ci sono 5 calciatori del Psg, 3 dell'Arsenal, 2 del Bayern e uno dell'Atletico Madrid: la lista completa
- Portiere: DAVID RAYA (Arsenal)
- Difensore: MARCOS LLORENTE (Atletico Madrid)
- Difensore: MARQUINHOS (Psg)
- Difensore: GABRIEL (Arsenal)
- Difensore: NUNO MENDES (Psg)
- Centrocampista: MICHAEL OLISE (Bayern Monaco)
- Centrocampista: DECLAN RICE (Arsenal)
- Centrocampista: VITINHA (Psg)
- Centrocampista: KHVICHA KVARATSKHELIA (Psg)
- Attaccante: OUSMANE DEMBELE (Psg)
- Attaccante: HARRY KANE (Bayern Monaco)