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Champions League 2025 2026, i migliori calciatori del torneo. La top 11

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Il gruppo di osservatori tecnici della Uefa ha selezionato la squadra della stagione della Champions League 2025/26. In top 11 ci sono 5 calciatori del Psg, 3 dell'Arsenal, 2 del Bayern e uno dell'Atletico Madrid: la lista completa

CHAMPIONS, TUTTI I RICAVI. LA CLASSIFICA

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