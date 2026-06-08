Papa Leone XIV al Bernabeu: le FOTO della cerimonia e dell'incontro con Florentino Perez
Il Real Madrid ha accolto Papa Leone XIV al Bernabeu, dove il pontefice ha incontrato la comunità diocesana di Madrid. Il presidente Florentino Perez gli ha donato una maglia dei Blancos personalizzata e un modellino dello stadio. Il Papa ha ricambiato il gesto regalando a Perez una medaglia. Leone XIV solo pochi giorni fa aveva scherzato sul suo tifo calcistico: "Il Papa tifa per tutte le squadre, ma Prevost tifa Real Madrid"
- Standing ovation e tanti cori al Santiago Bernabeu, che l'8 giugno ha accolto Papa Leone XIV. Il pontefice ha iniziato il suo discorso con una frase molto 'calcistica': "Immagino che per un calciatore fare un gol in questo stadio sia qualcosa che lascia un segno nella vita. Ma oggi la Chiesa di Madrid ha segnato un supergol per sempre".