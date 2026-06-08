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Papa Leone XIV al Bernabeu: le FOTO della cerimonia e dell'incontro con Florentino Perez

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Foto realmadrid.com

Il Real Madrid ha accolto Papa Leone XIV al Bernabeu, dove il pontefice ha incontrato la comunità diocesana di Madrid. Il presidente Florentino Perez gli ha donato una maglia dei Blancos personalizzata e un modellino dello stadio. Il Papa ha ricambiato il gesto regalando a Perez una medaglia. Leone XIV solo pochi giorni fa aveva scherzato sul suo tifo calcistico: "Il Papa tifa per tutte le squadre, ma Prevost tifa Real Madrid"

LEONE XIV: "IL PAPA TIFA TUTTI, MA PREVOST IL REAL". VIDEO

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