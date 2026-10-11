Rayo Vallecano-Athletic Bilbao sospesa per lancio di aeroplanini: il motivo e le FOTO
Ci sono molti modi per protestare e i tifosi del Rayo Vallecano hanno deciso di farlo... con degli aeroplanini di carta! La partita contro l'Athletic Bilbao è stata sospesa dopo il lancio in campo di aeroplanini di carta, palline e altri oggetti. Nel mirino il presidente Raul Martín Presa, contestato da anni: "Vattene subito": Durissimo il comunicato del club che accusa il gruppo ultras di aver pianificato un vero e proprio "attacco". Ecco cosa è successo nel pomeriggio spagnolo
- È durata solo 13' Rayo Vallecano-Athletic Bilbao: da quel minuto sono iniziati continui lanci di oggetti sul terreno di gioco, rendendo impossibile proseguire regolarmente la partita
- Nel mirino dei tifosi c'è Martin Presa, presidente del Rayo Vallecano. La contestazione nei suoi confronti va avanti da tempo e durante la partita sono stati esposti striscioni e intonati cori per chiederne l'addio
- C'è stato un tentativo di ripulire il terreno di gioco con arbitro e squadre che hanno provato più volte a riprendere il gioco ma...
- ... il lancio di oggetti è continuato con l'arbitro che ha deciso di sospendere definitivamente la partita
- Qualcuno non sa come fare un aeroplanino di carta? Nessun problema... I tifosi hanno pensato anche a un tutorial!
- Questo il contenuto dei biglietti: una lunga lettera che chiede le dimissioni immediate del presidente e le istruzioni per lanciare gli aeroplanini...
- Il tutto sotto gli occhi del presidente Presa. Durissima la reazione del club, che in un comunicato ha puntato il dito contro i Bukaneros, gruppo ultras del Rayo. Secondo la società, non si sarebbe trattato di una protesta improvvisata ma di un'azione pianificata con l'obiettivo di interrompere la partita.
- Il Rayo ha parlato di iniziative "concepite e pianificate in precedenza", annunciando anche la volontà di utilizzare le immagini dello stadio per identificare i responsabili dei lanci e applicare eventuali provvedimenti