Ci sono molti modi per protestare e i tifosi del Rayo Vallecano hanno deciso di farlo... con degli aeroplanini di carta! La partita contro l'Athletic Bilbao è stata sospesa dopo il lancio in campo di aeroplanini di carta, palline e altri oggetti. Nel mirino il presidente Raul Martín Presa, contestato da anni: "Vattene subito": Durissimo il comunicato del club che accusa il gruppo ultras di aver pianificato un vero e proprio "attacco". Ecco cosa è successo nel pomeriggio spagnolo

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