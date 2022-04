Dopo il trionfo nella Liga con il Real Madrid, l'ex Milan è diventato il primo allenatore della storia a vincere almeno un campionato nelle prime cinque leghe europee più importanti: un traguardo costruito in 18 anni di carriera. Quali sono gli altri tecnici in grado di vincere in più Paesi? A quota 4 ci sono un altro illustre italiano e un attuale mister in Serie A