Casemiro al Manchester United, si chiude un'era per il Real Madrid. Insieme a Modric e Kroos, il brasiliano ha formato uno dei terzetti di centrocampo più vincenti nella storia del calcio. E ora nella rosa dei Blancos sono rimasti solo 6 giocatori presenti nella stagione 2015/16, la prima da titolare di Casemiro (che era rientrato dal prestito al Porto). In quell'anno arrivò la prima delle tre Champions di fila per il Real: ricordi chi c'era in quella squadra stellare? E cosa fa oggi? Scoprilo nella nostra gallery