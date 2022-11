Gerard Piqué si ritira: carriera e vita fuori dal campo del catalano

Gerard Piqué dice basta con il calcio giocato: il classe ’87 ha annunciato, a sorpresa, il ritiro già dopo il match contro l’Almeria di sabato 5 novembre in quello che sarà l’ultimo match al Camp Nou. Il difensore lascia dopo aver vinto tutto diventando un simbolo del Barça e del sentimento catalano. Non solo una carriera straordinaria: Piqué ha sempre fatto parlare di sé per la sua vita privata, i suoi interessi fuori dal campo e le sue dichiarazioni mai banali e spesso divisive

PIQUÉ SI RITIRA: L'ANNUNCIO