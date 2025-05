La prima annata di Mbappé a Madrid, nonostante la vittoria della Supercoppa Europea e dell'Intercontinentale, non sta terminando come sperato. Ma non è assolutamente da buttare la prima stagione dell'attaccante francese con i Blancos: con la tripletta al Barcellona, infatti, è diventato il giocatore a realizzare più gol nella sua stagione d'esordio con il Real Madrid, facendo meglio di altri mostri sacri come CR7, Ronaldo e Di Stefano: ecco la top 10 (dati Transfermarkt)