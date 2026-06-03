Non solo Cristiano Ronaldo, Hakimi e Salah tra gli ex Serie A presenti ai Mondiali. Sono 95 i giocatori dal passato italiano che rivedremo in campo, alcuni dei quali davvero difficili da ricordare. Nazionale per Nazionale, ripercorriamo i più curiosi con la maglia che hanno indossato nel nostro campionato. E non è tutto: due bonus track vi attendono in coda all'elenco, coppia dell'altro mondo che la Serie A l'ha solo sfiorata...

SERIE A, I CONVOCATI AI MONDIALI