Le probabili formazioni di Lussemburgo-Italia

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Lussemburgo-Italia, le probabili formazioni dell'amichevole della Nazionale di Baldini

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Per l'amichevole contro il Lussemburgo (mercoledì alle 20.45) Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore: a destra gioca Favasuli. Donnarumma tra i pali, in attacco c'è Pio Esposito nel tridente con Cherubini e Koleosho

BALDINI A SKY: "TANTI GIOVANI GIA' PRONTI PER LA NAZIONALE"

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