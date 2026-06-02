Le probabili formazioni di Lussemburgo-Italia

Lussemburgo-Italia, le probabili formazioni dell'amichevole della Nazionale di Baldini
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Per l'amichevole contro il Lussemburgo (mercoledì alle 20.45) Baldini non può contare su Palestra, fermato da un piccolo problema all'adduttore: a destra gioca Favasuli. Donnarumma tra i pali, in attacco c'è Pio Esposito nel tridente con Cherubini e Koleosho
1/12
- Portiere: DONNARUMMA
2/12
- Terzino destro: FAVASULI
3/12
- Difensore centrale: CHIARODIA
4/12
- Difensore centrale: COMUZZO
5/12
- Terzino sinistro: BARTESAGHI
6/12
- Mezzala destra: NDOUR
7/12
- Centrocampista centrale: LIPANI
8/12
- Mezzala sinistra: PISILLI
9/12
- Ala destra: CHERUBINI
10/12
- Centravanti: ESPOSITO
11/12
- Ala sinistra: KOLEOSHO
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- Baldini "promuove" i suoi ragazzi dell'Under 21 e li schiera assieme a Donnarumma (tra i pali) e ad altri giovani che hanno già assaggiato la Nazionale maggiore come Pio Esposito o Pisilli
- In difesa Palestra è stato fermato da un piccolo problema all'adduttore: la risonanza non ha evidenziato nulla di grave, ma si preferisce non rischiare. Gioca Favasuli