Mbappé, che magia: gol di tacco in Psg-Nantes. VIDEO

Una prodezza da vedere e rivedere, l’ennesima perla di Kylian Mbappé. Schierato dal primo minuto in coppia con Neymar (non accadeva dallo scorso gennaio in campionato) con l’ex Inter Mauro Icardi partito inizialmente dalla panchina, il talento francese è stato il grande protagonista nel successo in Ligue 1 contro il Nantes (2-0). Come? Con un gol di tacco davvero fantastico a sbloccare il match al 52’. Neymar serve sulla destra Di Maria, corsa e assist al centro dell’argentino proprio per Mbappé che, a tutta velocità e senza pensarci un attimo, con un coordinazione perfetta colpisce di tacco il pallone non lasciando scampo al portiere avversario. Una perla. A chiudere definitivamente il match, al minuto 85, il rigore – procurato da Icardi, entrato in campo proprio al posto di Mbappé al 78’ – realizzato da Neymar. Tre punti che consolidano ancora di più il primato in Ligue 1 del Psg.