Il PSG è campione di Francia per la nona volta nella sua storia. La Ligue de Football Professionel, la lega che gestisce i due massimi campionati francesi, lo ha deciso all'unanimità al termine di una votazione del suo Consiglio d'amministrazione. La LFP ha preso atto della volontà del governo di interrompere la stagione calcistica in anticipo. "Gli eventi con più di 5mila partecipanti non potranno riprendere in Francia prima di settembre", aveva detto qualche giorno fa il premier Edouard Philippe. La Ligue 1 chiude i battenti alla 28^ giornata, con l'assegnazione del titolo al PSG, primo con 12 punti di vantaggio sull'Olympique Marsiglia e una partita da recuperare. Il club di Icardi, Neymar e Mbappé ha twittato un video celebrativo pochi minuti dopo l'uscita del comunicato ufficiale.

Le qualificazioni alle Coppe europee La classifica è stata cristallizzata in base a un coefficiente che tiene conto dei punti totalizzati in rapporto alle partite giocate. Insieme con i parigini sono Marsiglia e Rennes le altre squadre qualificate alla Champions League. Lille, Nizza e Reims, invece, giocheranno la prossima Europa League. Al momento il Lione di Rudi Garcia, settimo prima dello stop, è fuori dalle coppe. Il club del presidente Aulas è appeso alla Coppa di Francia (è in finale con il PSG e, in caso di successo, andrebbe in Europa League) o alla Champions League (sono ancora in sospeso gli ottavi di finale con la Juve, con i francesi che hanno vinto 1-0 il match d'andata). Ma è da capire se la Champions si possa effettivamente giocare. E lo stesso vale anche per la finalissima di Coupe de la Ligue.