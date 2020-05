"Come possiamo garantire che tutti i club francesi saranno in grado di finire l'anno senza fallire? - si chiede il Lione -. Come possiamo competere con i nostri avversari all'estero che, per la stragrande maggioranza, hanno scelto con cautela di attendere la ripartenza del loro campionato? Come evitare che il divario si stia ancora allargando tra il calcio francese e tutti gli altri grandi paesi d'Europa?"

La battaglia di Aulas

Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas sta da settimane polemizzando contro la decisione dei leader del calcio francese di interrompere la stagione, in nome dei rischi per la salute causati dalla pandemia di Covid-19. La Ligue 1 è l'unico grande campionato maschile ad aver deciso di non riprendere. La Bundesliga riprenderà il 16 maggio, mentre la Premier League inglese e la Liga spagnola prevedono di riprendere in una data ancora non nota. La Serie A italiana sta valutando al momento la ripresa collettiva degli allenamenti in vista poi di una decisione sulla riprpresa della stagione.