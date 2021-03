Kean positivo al Covid-19

L'attaccante del Paris Saint-Germain e della Nazionale azzurra è risultato positivo al Covid: a comunicarlo è stato lo stesso club francese, che ha spiegato come il calciatore sia già in isolamento e non potrà quindi prendere parte al match di questa sera del Psg contro il Bordeaux. Kean rischia anche di saltare il ritorno di Champions con il Barça

Il Paris Saint-Germain ha comunicato attraverso il proprio profilo Twitter la positività al Covid-19 riscontrata a Moise Kean. L'attaccante della Nazionale azzurra è già in stato di isolamento, come previsto dalle norme sanitarie, e naturalmente non sarà a disposizione di Pochettino per il match di questa sera sul campo del Bordeaux. Un'assenza non di poco conto per l'allenatore argentino, visto che il Psg si trova attualmente al secondo posto della classifica di Ligue 1 a -2 dal Lille capolista e Kean è già stato protagonista nel corso della stagione con 15 gol realizzati in 27 presenze tra tutte le competizioni.