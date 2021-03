Vaccini, 11 marzo possibile ok dell’Ema a Johnson&Johnson

L'Ema (l’agenzia regolatoria europea) convocherà una sessione straordinaria del suo comitato per i medicinali per uso umano l'11 marzo per “prendere in considerazione l'autorizzazione del vaccino Johnson&Johnson”. Quel giorno potrebbe essere emesso un parere sull'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino. Oggi è in programma. intanto, il secondo tavolo sui vaccini anti Covid al ministero dello Sviluppo con il ministro Giorgetti, il presidente di Farmindustria Scaccabarozzi, quello dell'Aifa Palù e il commissario per l'emergenza Figliuolo. Negli Usa, il presidente Biden annuncia una partnership fra J&J e Merck per accelerare sulla produzione