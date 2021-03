Corinthians, 19 positivi e Under 20 in campo

Il Corinthians ha comunicato la presenza di 19 positivi al Covid-19 all'interno del proprio gruppo squadra, dei quali 8 sono calciatori e 11 tra componenti dello staff tecnico e dirigenziale. Una notizia sicuramente non piacevole, anche in vista degli impegni che vedranno coinvolto il club nelle prossime ore. La squadra brasiliana dovrà infatti scendere in campo nella giornata di oggi contro i rivali storici del Palmeiras, nella gara valida per il secondo turno del Campionato Paulista, sfida che è stata inevitabilmente messa in serio pericolo dai numerosi di casi di positività visto che tutto il gruppo squadra si trova al momento in stato di isolamento. Attualmente il Corinthians ha 18 calciatori iscritti nella cosiddetta "Lista A" e altri 11 nella "Lista B".