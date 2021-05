11/12 ©Ansa

Le parole di Niko Kovac (allenatore Monaco):

"Non ho visto tutto, ma dopo il triplice fischio ho assistito alla discussione di un giocatore del Lione: direi che non siamo stati noi ad iniziare. So chi è stato ma non voglio entrare nel merito. So cosa ha scatenato tutto: ci sono stati due cartellini rossi e qualche infortunato: se vedete le immagini, capirete che non siamo stati noi ad iniziare ma i nostri avversari"