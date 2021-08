Venerdì 6 agosto inizia la Ligue 1. Il massimo torneo francese sarà visibile su Sky Sport, dove si potranno ammirare i talenti di un campionato sempre più competitivo. Non solo Donnarumma, Mbappé, Neymar e gli altri gioielli del PSG. Dai campioni in carica del Lille al Monaco, passando per una neopromossa che vuole stupire come il Troyes di Batlles: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla stagione 2021-22 in Francia nella presentazione di Massimo Marianella

TUTTI I TALENTI DELLA LIGUE 1