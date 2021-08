Da una parte la grande rimonta nella ripresa dell'Olympique Marsiglia, passato dallo svantaggio per 2-0 al 2-3 sul campo del Montpellier, dall'altra le intemperanze del pubblico di casa che hanno costretto il direttore di gara a interrompere la sfida per alcuni minuti. E' uno spettacolo a due facce, quello andato in scena allo Stade de la Mosson di Montpellier per il posticipo domenicale della prima giornata di Ligue 1. La rabbia del pubblico di casa si è scatenata proprio per la rimonta della formazione ospite, che nel giro di 12 minuti tra il 68' e l'80' ha ribaltato l'iniziale vantaggio di due reti dei padroni di casa. E così al minuto 89, in occasione di un calcio d'angolo in favore del Montpellier, i tifosi hanno preso di mira i difensori dell'Olympique Marsiglia, facendoli oggetto del lancio di alcune bottigliette d'acqua. Decisione immediata dell'arbitro, che ha scelto per il rientro delle due squadre negli spogliatoi e per la sospensione momentanea del match, che è poi ripreso dopo qualche minuto e dopo diversi annunci da parte dello speaker di interrompere questo tipo di comportamento. La gara si è poi regolarmente conclusa e l'OM di Sampaoli ha portato a casa la vittoria, conquistando i primi tre punti del campionato.