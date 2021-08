Messi: "Voglio vincere un'altra Champions"

L'argentino parla dell'obiettivo Champions: "Il Psg è pronto per lottare nuovamente per la vittoria, tutti abbiamo in testa lo stesso obiettivo che è più che evidente". Intanto arriva il benvenuto di Mbappé: "Welcome to Paris, Leo" VIDEO. MESSI, PRIMO ALLENAMENTO AL PSG SENZA PALLA Condividi:

Quattro Champions già in bacheca, ma la voglia di vincere anche la quinta. È l'obiettivo di Leo Messi che, insieme al Paris Saint Germain, vuole trionfare in Europa. Un chiaro intento da parte del club, un desiderio dell'argentino dopo l'arrivo in Francia: "Credo che il Psg sia pronto per lottare ancora per la Champions - spiega Messi - Un anno fa è arrivato arrivato molto vicino e anche io ho la stessa voglia di vincere un'altra Champions. Spero di poter aiutare e dare tutto il mio contributo per raggiungere un obiettivo che sarebbe impressionante per il club, per me e per la gente. Inizieremo con tranquillità, come dev'essere, però tutti con la testa sullo stesso obiettivo, che è più che evidente".

"Sto vivendo emozioni incredibili"

leggi anche Messi al Psg: la giornata parigina della "Pulce" "È stato tutto impressionante". Messi descrive così gli ultimi giorni che lo hanno portato al trasferimento dal Barcellona al Psg, travolto dall'affetto dei tifosi: "Sto vivendo emozioni incredibili - ammette - dal momento in cui ho lasciato il Barcellona a Parigi c'era già gente in strada e non sapevano nemmeno che sarei venuto qui. Poi l'accoglienza all'aeroporto, all'ospedale, allo stadio: è stato tutto impressionante, è la mia prima esperienza lontano dal Barcellona dopo tanto tempo lì e vivere tutto questo è fantastico. Mi sto godendo ogni momento e ho tanta voglia di iniziare". Un'avventura nel segno del numero 30, quello scelto dall'argentino: "Il 30 è il numero che ho indossato al Barcellona al mio primo anno e, dopo tanto tempo, con questo nuovo inizio ho pensato di ripartire ancora con il 30".

"Non vedo l'ora di giocare con Neymar" approfondimento Psg, con Messi è una formazione stellare Tra i giocatori che Messi già conosce all'interno dello spogliatoio del Paris c'è anche Neymar. Non un semplice compagno di squadra, ma un amico per l'argentino: "Non vedo l'ora di giocare con Neymar - racconta - Siamo stati lontani per un po', ma anche con tutti gli altri compagni del Psg. La rosa è spettacolare con giocatori impressionanti. Ho voglia di condividere ogni giorno con loro, fare gruppo e lottare insieme per i nostri obiettivi".

Il benvenuto di Mbappé: "Welcome to Paris" leggi anche Ramos e Messi insieme: "Chi l'avrebbe mai detto?" A completare il tridente con Messi e Neymar ci sarà Kylian Mbappé. Tramite il suo account Instagram, l'attaccante francese ha dato il benvenuto a Parigi alla pulce. "Welcome to Paris, Leo" il messaggio di Mbappé che, da avversario, ha affrontato Messi in tre circostanze. Il risultato? Sempre a favore del francese che, in tre partite contro l'argentino (due in Champions 2020-2021 e una al Mondiale 2018), ha segnato sei gol, senza mai perdere.