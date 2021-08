La partita e i suoi contenuti messi in ombra dalla star. Il Psg, alla fine, ha vinto 2-0 a Reims ma tutte le attenzioni le ha catturate Lionel Messi, alla prima con la nuova maglia. La Pulga ha fatto il suo debutto ufficiale al minuto 66, tra il boato del pubblico dell'Auguste-Delaune e gli occhi in visibilio di compagni e avversari. Un momento storico per la Ligue 1, un'occasione imperdibile per i padroni di casa di avere di fronte uno dei più grandi giocatori del mondo. Imperdibile anche per Pedrag Rajkovic, portiere della squadra di Garcia, che ne ha approfittato per regalare a sé e alla sua famiglia un momento indimenticabile. Al triplice fischio dell'arbitro, infatti, il n°1 del Reims ha fermato l'argentino per chiedere di immortalarlo in una foto insieme a suo figlio. E Messi non ha esitato alla richiesta, scattando sorridente una bellissima istantanea insieme al 'piccolo' Rajkovic.