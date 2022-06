Lo storico club francese vive le settimane peggiori della sua storia. Dopo la retrocessione sul campo in Ligue 2, infatti, è stato ulteriormente relegato nella terza divisione a causa di una complicata situazione debitoria. Una brutta discesa per una squadra e una maglia indossata da tanti big nel passato. In fondo anche qualche meteora passata dalla Serie A

BORDEAUX RETROCESSO IN NATIONAL 1