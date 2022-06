Psg, Al-Khelaifi: "Basta con le paillettes"

"Non vogliamo più nomi appariscenti. È la fine dei lustrini che luccicano". Nasser Al-Khelaifi traccia la nuova via del Paris Saint-Germain sul mercato. "Bisogna essere realisti, non possiamo sempre sognare in grande", ha dichiarato il presidente del club parigino in un'intervista a Le Parisien. Un commento anche sull'allenatore. Non sarà Zinedine Zidane, ma dovrebbe essere Christophe Galtier, attuale allenatore del Nizza: "Zidane? Non abbiamo parlato con lui, abbiamo fatto un'altra scelta per la prossima stagione. Sarà la miglior opzione per la nostra idea tattica. Galtier? Siamo in trattative con il Nizza, non è un segreto".