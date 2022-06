Alexandre Lacazette torna al Lione . A cinque anni dall'addio al club francese, l'attaccante dopo la fine del contratto che lo legava all'Arsenal ha scelto di ritornare nella società in cui ha già giocato per 14 anni tra il settore giovanile e la prima squadra e che lo ha lanciato nel calcio che conta. Dopo le 71 reti segnate con i Gunners vincendo una FA Cup e 2 Community Shield , il 31enne originario proprio di Lione si prepara a vivere una nuova tappa della carriera.

Lacazette torna a Lione: l'annuncio per il "Generale"

"L’Olympique Lyonnais è molto orgoglioso e molto felice di annunciare il ritorno nel club del suo attaccante Alexandre Lacazette per le prossime tre stagioni" spiega il comunicato ufficiale diffuso dal club francese. "Al termine del legame con l'Arsenal, il nazionale francese ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025". Lacazette torna così nel club dove ha giocato per la maggior parte della sua carriera, segnando 129 reti e vincendo una Coppa di Francia e una Supercoppa francese. Per annunciare la sua firma, il Lione ha scelto di giocare sul soprannome dell'attaccante: "Generale Lacazette". Tanto da sostituire il volto del giocatore 31enne a quello di luoghi simbolo della città, Place du Général-Brosset. Stesso filo conduttore del video emozionale utilizzato per l'annuncio della conclusione della trattativa. Nel filmato alcuni tifosi per le strade della città seguono sui loro smartphone le notizie sul ritorno di Lacazette, finché l'attaccante non si materializza con la maglia dei Gones sul terreno di gioco del Parc Olympique Lyonnais. "Lui è tornato - assicura il club rivolgendosi ai tifosi - e gli siete mancati".