Contro la Francia hanno vissuto il giorno più bello della loro carriera, in Francia stanno provando a far decollare la loro carriera di allenatori. Fabio Grosso e Gennaro Gattuso si sfidano stasera sulle panchine di Lione e Marsiglia. Per la prima volta due campioni del mondo 2006 si affrontano all'estero. In Serie A è già successo nove volte, l'ultima venerdì 27 ottobre con Inzaghi e Gilardino in Genoa-Salernitana, ma ci sono anche precedenti in Serie B e con trofei in palio