Psg, poker con le riserve. De Zerbi in Champions

Ampio tunrover per il Psg in campionato ma la squadra di Luis Enrique, già campione di Francia, continua a vincere e a fare punti anche con le seconde linee: fuori praticamente tutti i big a parte Barcola e Doué. Non ci sono Donnarumma, Kvara, Fabian, Vitinha, Marquinhos ma il Montpellier viene travolto 4-1 grazie anche alla tripletta di Goçalo Ramos. De Zerbi vince e riporta in Champions il Marsiglia

MONTPELLIER-PSG 1-4

44' Mayulu (P), 49', 59' e 65' Gonçalo Ramos (P), 64' Coulibaly (M)

MONTPELLIER (5-3-2): Lecomte; Tchato (67' Bille), Mouanga, Omeragic, Chennahi (84' Khazri), Mincarelli; Chotard (85' Savanier), Ferri (68' Ndiaye), Nzingoula (84' Dzodic); Fayad, Coulibaly. All. Camara

.

PSG (3-4-3): Tenas; L.Hernandez, Beraldo, Tape; Zaire-Emery, Lee Kang-In, Mayulu, Doué (60' Kamara); Barcola (68' Zague), Ramos, Mbaye. All. Luis Enrique

Con il titolo di campione di Francia in tasca ormai da tempo, con la finale di Champions League conquistata ai danni dell'Arsenal e con il match dei match da giocare contro l'Inter il prossimo 31 maggio a Monaco di Baviera, il Paris Saint Germain fa un sol boccone in campionato del Montpellier ultimo in classifica. E la formazione di Luis Enrique vince 4-1 con una formazione super sperimentale.



Tantissimi i big a riposo, a partire dall'eroe di Champios, Donnarumma, ma anche i vari Fabian Ruiz, Vitinha, Marquinhos, Pacho, Debelé, Kvaratskhelia. Addirittura, Luis Enrique ha schierato Zaire Emery come terzino destro. Tuttavia il Psg sblocca il match prime del break con Mayulu. Poi, nella ripresa la tripletta di Gonçalo Ramos, inframmezzata dalla rete dei padroni di casa segnata da Coulibaly, ha mostrato certamente un Paris Saint Germain che continua a essere in salute.