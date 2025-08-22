Roberto De Zerbi parla per la prima volta dopo quanto successo con Rowe e Rabiot - entrambi messi sul mercato dalla Marsiglia in seguito a una rissa scatenatasi nello spogliatoio. "In 30 anni di calcio non sono abituato a parlare fuori di quel che succede dentro lo spogliatoio, ma questa volta serve mettere le cose in ordine - ha spiegato l'allenatore nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Paris Fc -. Se in un posto di lavoro due dipendenti si picchiano dando vita a una rissa da da pub inglese davanti al direttore sportivo, all'allenatore e con un compagno di squadra a terra svenuto: cosa dovrebbe fare il club , o il datore lavoro?". Sulla decisione presa dal club, poi, De Zerbi ha continuato: " Si poteva optare per la sospensione o il licenziamento . Con il presidente Longoria e il ds Benatia siamo stati al telefono tutti e tre sabato e domenica. Abbiamo aspettato il lunedì prima di comunicare la decisione, netta, cioè mettere entrambi i giocatori fuori rosa".

De Zerbi: "Leggo cose false dall'entourage di Rabiot"

De Zerbi prosegue poi su Rabiot: "Leggo dall'entourage di Rabiot delle cose false. Rabiot è venuto a parlare con me. Con lui Benatia aveva un rapporto ancora più stretto. Tutti sanno che lo ha aiutato in tutto. Mi dà fastidio quando sua mamma attacca il presidente, Benatia o me, dimenticando che non ho deciso da solo di metterlo fuori, ma al contrario ho scelto di fargli fare il capitano a Parigi, una partita dove i tifosi del Paris che gli lanciavano bottiglie. L'ho fatto per difenderlo. In un anno ho avuto più attenzione e abbracci per suo figlio che per il mio. La cosa è degenerata per colpa dell'entourage. Quando leggo che la madre di Rabiot dice che a Greenwood è stata data una seconda chance è falso, perché lì parliamo di vita privata, nel caso Rabiot-Rowe parliamo di un comportamento scorretto all'interno del posto di lavoro. Quando dice che io urlo e abbaio in spogliatoio è vero, ma tante volte abbraccio. Ho persino proposto a lui di trasferirsi nella mia casa a Aix-en-Provence e io sarei andato in hotel, non lo faccio per Rabiot, lo faccio per Adrien. Sarebbe stato normale tornare con le orecchie basse e chiedere scusa. Non abbiamo mai voluto una spaccatura definitiva. Adesso è possibile che parta".