Vincenzo Italiano avrà presto un nuovo esterno. È tutto fatto per l'arrivo in Italia di Jonathan Rowe dal Marsiglia, che era stato messo sul mercato dal club francese assieme a Rabiot. Operazione da 19.5 milioni di euro (bonus compresi) più il 10% sulla futura rivendita, con il giocatore che è stato autorizzato a svolgere le visite mediche.
Chi è Jonathan Rowe
Classe 2003, è un giocatore in grado di ricoprire tutte le posizioni offensive in campo. Fa della rapidità e della capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno le sue caratteristiche principali. 3 gol e 3 assist per Rowe in 28 partite di Ligue 1. In estate, ha anche vinto l'Europeo U21 con la Nazionale inglese.