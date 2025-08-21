Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bologna, fatta per l'arrivo di Rowe dal Marsiglia: operazione da 19.5 milioni

Calciomercato

Tutto fatto per il passaggio dell'esterno in rossoblù. Il giocatore è stato autorizzato a svolgere le visite mediche, per un'operazione da 19.5 milioni di euro (bonus compresi) più il 10% sulla futura rivendita

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Vincenzo Italiano avrà presto un nuovo esterno. È tutto fatto per l'arrivo in Italia di Jonathan Rowe dal Marsiglia, che era stato messo sul mercato dal club francese assieme a Rabiot. Operazione da 19.5 milioni di euro (bonus compresi) più il 10% sulla futura rivendita, con il giocatore che è stato autorizzato a svolgere le visite mediche. 

Potrebbe interessarti

Marsiglia, Rabiot messo sul mercato insieme a Rowe

Chi è Jonathan Rowe

Classe 2003, è un giocatore in grado di ricoprire tutte le posizioni offensive in campo. Fa della rapidità e della capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno le sue caratteristiche principali. 3 gol e 3 assist per Rowe in 28 partite di Ligue 1. In estate, ha anche vinto l'Europeo U21 con la Nazionale inglese.

Calciomercato: Altre Notizie

Bologna, fatta per l'arrivo di Rowe dal Marsiglia

Calciomercato

Tutto fatto per il passaggio dell'esterno in rossoblù. Il giocatore è stato autorizzato a...

Milan, arriva anche il sì di Boniface

Calciomercato

Dopo aver trovato l'accordo con il Bayer Leverkusen sulla base di un prestito con diritto di...

Inter, accordo verbale per Diouf del Lens

Calciomercato

Accordo verbale tra Inter e Lens per Andy Diouf: intesa tra i club per il trasferimento del...

Torino, fatta per Asllani dall'Inter

Calciomercato

Il Torino chiude per Kristjan Asllani dall'Inter. Il centrocampista si trasferirà in granata in...

Calciomercato, le ultime news di oggi in diretta

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE