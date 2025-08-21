Vincenzo Italiano avrà presto un nuovo esterno. È tutto fatto per l'arrivo in Italia di Jonathan Rowe dal Marsiglia, che era stato messo sul mercato dal club francese assieme a Rabiot. Operazione da 19.5 milioni di euro (bonus compresi) più il 10% sulla futura rivendita, con il giocatore che è stato autorizzato a svolgere le visite mediche.

