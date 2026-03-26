La LFP ha accolto la richiesta del Psg e ha rinviato lo scontro al vertice con il Lens, originariamente in programma l'11 aprile, al 13 maggio. Il tutto per consentire ai parigini di "preparare al meglio" i quarti di Champions contro il Liverpool dell'8 e 14 aprile. Rinviata alla stessa data - e per lo stesso motivo - anche Brest-Strasburgo: questi ultimi saranno impegnati nei quarti di Conference League contro il Mainz

La Lega calcio francese ha accolto la richiesta del Psg di posticipare il big match della 29^ giornata di Ligue 1 contro il Lens, originariamente in programma l'11 aprile, per consentire ai parigini di "preparare al meglio" i quarti di finale di Champions League. La squadra di Luis Enrique scenderà in campo l'8 e il 14 aprile nel doppio contro il Liverpool, con la LFP che ha deciso all'unanimità e "senza consultare i club interessati" di rinviare Psg-Lens al 13 maggio. Contestualmente è stata rinviata alla stessa data anche Brest-Strasburgo, con questi ultimi che saranno impegnati nei quarti di Conference League contro il Mainz.

Il parere contrario del Lens La Lega francese ha sottolineato che la decisione è stata presa con "l'obiettivo strategico di consentire alla Francia di mantenere il quinto posto nel ranking Uefa per nazioni, che garantisce quattro posti in Champions League". Il rinvio, però, non ha fatto piacere al Lens, che si era opposto alla richiesta del Psg di spostare lo scontro al vertice: la squadra di Luis Enrique, infatti, è prima e ha un solo punto di vantaggio (ma con una partita in meno) sui giallorossi di Sage. Oltre al rinvio delle due partite della 29^ giornata, la LFP ha proposto al Lens di anticipare la gara con il Nantes (della 33^ giornata) a venerdì 8 maggio nel caso in cui il Psg si qualificasse per le semifinali di Champions.