Australia-Brasile 1-1, gol Irankunda e Rayan. Ancelotti evita il ko in amichevole al 95'
Finisce 1-1 il primo impegno post-Mondiale per la Seleçao di Ancelotti, che in Australia strappa il pareggio in pieno recupero. Un gol annullato a Estevao e un paio di chance verdeoro precedono il vantaggio di Irankunda su punizione. Al 95' rimedia Rayan di testa su corner di Raphinha. Martedì 29 settembre la Seleçao replica la sfida ancora a Townsville, sabato 3 ottobre test contro l'India
- Dopo il Mondiale chiuso agli ottavi di finale per mano della Norvegia di Haaland, il Brasile di Carlo Ancelotti è tornato in campo nel primo dei tre test amichevoli organizzati in questa sosta per le Nazionali.
- Primo appuntamento a Townsville nel Queensland australiano, dove la Seleçao ha affrontato i Socceroos padroni di casa
- Immancabile la passione dei tifosi verdeoro al seguito della Nazionale
- Un paio di novità assolute nell'undici iniziale, che ha visto esordire Vitor Reis (Manchester City) e Matheuzinho (Corinthians) in difesa insieme all'eterno Marquinhos.
- A proposito di esperienza, la trequarti ha visto giocare titolari sia Raphinha che Vinicius insieme ai più giovani Estevao e il centravanti Endrick
- E sicuramente poco aiutato dalle condizioni del campo, che non hanno agevolato la squadra di Ancelotti. Il primo tempo non regala indicazioni positive alla Seleçao
- In realtà prima dell'intervallo Estevao aveva trovato il vantaggio, gol annullato però a causa di un fallo commesso da Bruno Guimaraes in avvio di azione
- Qualche segnale di ripresa dopo l'intervallo, quando Estevao ci riprova senza fortuna
- Stesso discorso per Raphinha, scatenato col Barcellona ma rimasto a secco in Nazionale
- Al minuto 68 è l'attaccante classe 2006, direttamente su calcio di punizione dai 20 metri, a battere Hugo Souza per l'1-0 dell'Australia.
- Già a segno ai Mondiali contro la Turchia, rete che l'aveva premiato come il più giovane marcatore dei Socceroos nella storia del torneo, l'ex Watford si è trasferito in estate allo Sporting CP
- Gol e capriole per Irankunda, ventenne nato in Tanzania da genitori burundesi in fuga dalla guerra civile prima di emigrare con la famiglia in Australia
- Ancelotti aveva appena inserito lo juventino Douglas Luiz oltre a Pedro e Samuel Lino, cambi che dopo lo svantaggio prevedono anche gli ingressi di Rayan, Mauro Junior e Jair Cunha.
- Ed è proprio l'ala del Bournemouth a firmare il definitivo 1-1
- Un gol arrivato all'ultimo respiro dagli sviluppi del corner di Raphinha, corner che trova lo stacco di testa di Rayan bravo a battere Beach
- Seconda rete in Nazionale per Rayan, già a segno contro Panama nel test pre-Mondiale ma rimasto a secco in quattro presenze nel torneo negli States
- L'attaccante del Bournemouth evita quindi la sconfitta al Brasile nel primo dei tre impegni in questa sosta per le Nazionali
- Martedì 29 settembre la Seleçao replica la sfida con l'Australia, secondo round in programma ancora a Townsville.
- Sabato 3 ottobre sarà invece amichevole contro l'India a Calcutta