 Australia Brasile 1-1, gol di Irankunda e Rayan. Ancelotti evita il ko in amichevole al 95' | Sky Sport
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Australia-Brasile 1-1, gol Irankunda e Rayan. Ancelotti evita il ko in amichevole al 95'

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Finisce 1-1 il primo impegno post-Mondiale per la Seleçao di Ancelotti, che in Australia strappa il pareggio in pieno recupero. Un gol annullato a Estevao e un paio di chance verdeoro precedono il vantaggio di Irankunda su punizione. Al 95' rimedia Rayan di testa su corner di Raphinha. Martedì 29 settembre la Seleçao replica la sfida ancora a Townsville, sabato 3 ottobre test contro l'India

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