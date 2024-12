Qualificata come: vincitrice Champions africana 2020/21 e 2022/23

Valore rosa: 30,88 mln €

Chiariamo subito: non è la squadra di Cristiano Ronaldo. Quella è l’Al-Ahli (con la “i” anziché la “y” finale) e gioca in Arabia. L’Al-Ahly, invece, è un club egiziano (con sede al Cairo), la più titolata di tutta l’Africa (44 “scudetti”, 39 Coppe d’Egitto ma anche 12 Champions africane, tra i vari trofei). Tra le squadre della federazione africana è anche quella che conta più partecipazioni al Mondiale per club (9) con un terzo posto in tre delle ultime quattro edizioni (vincendo la “finalina”). Il giocatore più prezioso (valore 3 mln €) è uno dei pochi non egiziani in rosa, l’elegante attaccante centrale Wessam Abou Ali, 25 anni, nazionale palestinese nato in Danimarca (nazionale con cui ha giocato nelle giovanili, fino all’Under 20). Dopo diverse stagioni nel campionato danese e una in quello svedese, nel gennaio 2024 ha accettato l’offerta del club egiziano mettendosi subito in mostra nei suoi primi sei mesi con il nuovo club (18 gol in 19 partite). In questa stagione, finora, due partite giocate in campionato, con 2 gol e un assist a referto