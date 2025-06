Guardiola: "Non vediamo l'ora di affrontare la Juventus al Mondiale per Club"

In vista del match in programma il 26 giugno al Mondiale per Club, l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato della Juventus in un'intervista rilasciata al canale televisivo Bein Sports: "È un club incredibile sotto molti punti di vista"

Dopo il match di Champions League vinto dalla Juventus lo scorso 11 dicembre per 2-0, i bianconeri e il Manchester City si affronteranno ancora al Mondiale per Club il prossimo 26 giugno nella terza giornata del Girone G. In un'intervista rilasciata al canale televisivo Bein Sports, l'allenatore dei Citizens Pep Guardiola ha parlato della squadra guidata da Igor Tudor: "Ci siamo affrontati a Torino e abbiamo perso, ma ora hanno cambiato allenatore. Thiago Motta non è più lì". E sulla storia dei bianconeri: "La Juventus è il club più importante in Italia, magari non in Europa, ma in Italia è quello con il maggior seguito e il maggior numero di tifosi. La Juventus è un club davvero incredibile sotto molti aspetti e non vediamo l'ora di giocarci contro". Nel girone G con City e Juve ci sono anche lo Wydad Ac (Marocco) e l'Al Ain (Emirati Arabi Uniti).