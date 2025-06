Inter, Chivu: "Vogliamo onorare la competizione"

Mercoledì 18 giugno l' Inter scenderà in campo contro il Monterray al Rose Bowl Stadium per la prima partita del loro girone del Mondiale per Club . In vista della partita i nerazzurri sono quindi volati a Los Angeles dove sono atterrati nella notte, alle 3 orario italiane. Una volta sceso dall'aereo il nuovo allenatore Cristian Chivu ai microfoni di CGTN Sport ha detto: " Il Mondiale per Club è una competizione speciale, che vogliamo onorare . Non abbiamo pressioni, vogliamo goderci la partita . È un peccato giocare al Rose Bowl una partita sola, le strutture qui sono bellissime ed è un onore giocarci"

Sommer: "Felici di essere qui. Non vediamo l'ora di cominciare"

All'arrivo negli Usa ha parlato anche il portiere dell'Inter Yann Sommer: "Il volo è stato lungo, ma ora non vediamo l’ora che inizi la fase a gironi, di essere qui a Los Angeles, di vedere come sarà. Siamo felici di essere qui. Adesso è importante prepararci bene per questa partita, anche in funzione dell’avversario, che ovviamente non conosciamo così a fondo. Ma sì, ci prepareremo nel modo giusto. Stadio bello, spero in una bella atmosfera e, naturalmente, in una bella partita"