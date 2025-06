I bianconeri si preparano a prendere parte al Mondiale per Club 2025. Partenza direzione Stati Uniti sabato 14 giugno, con l'esordio che sarà giovedì 19 contro l'Al Ain. Poi le partite con Wydad e Manchester City, le altre due squadre del girone G

La Juventus sarà l'unica italiana - assieme all'Inter - a partecipare alla prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre. Una competizione che i bianconeri affronteranno nel mese di giugno prima di dare il via ufficialmente alla nuova stagione. Il neo Direttore Generale Damien Comolli ha confermato Igor Tudor in panchina ma anche sul campo ci sono delle conferme. Randal Kolo-Muani e Francisco Conceicao saranno con i bianconeri al torneo dopo il prolungamento dei rispettivi prestiti.