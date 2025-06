Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato con un simpatico video sui social che Robbie Williams e Laura Pausini sono i cantanti dell'inno del Mondiale per Club 2025. La canzone 'Desire' debutterà nella sfida di apertura della competizione Al Alhy-Inter Miami MONDIALE PER CLUB, I BIG CHE NON CI SARANNO

Il Mondiale per Club è alle porte e la FIFA ha annunciato quello che sarà l'inno della competizione, la canzone 'Desire', scritta da Robbie Williams insieme ai suoi collaboratori di lunga data Karl Brazil e Owen Parker oltre che Erik Jan Grob. A cantarla insieme alla star inglese anche Laura Pausini. Il brano debutterà nella prima partita del torneo, Al Alhy-Inter Miami in programma domenica 15 giugno alle 02:00. Sui maxi schermi dell'Hard Rock Stadium di Miami verrà proiettano anche il video musicale della canzone, che sarà l'inno di tutto il Mondiale per Club ma anche delle prossime competizioni future della FIFA, compresi i Mondiali 2026. I due cantanti si esibiranno poi dal vivo per la finale del Mondiale per Club, in programma domenica 13 luglio al MetLife Stadium di New York.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Infantino - FIFA President (@gianni_infantino) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Infantino: "Inno emozionante ed energico" Un inno ricco di energia ed emozione, reso ancora più speciale dalla collaborazione tra due grandi artisti internazionali come Robbie Williams e Laura Pausini. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha spiegato: "Il nostro ambasciatore musicale Fifa, Robbie Williams, ha creato un inno ufficiale davvero spettacolare, emozionante ed energico. Due musicisti straordinari dietro 'Desire', questa fantastica canzone incarna lo spirito del calcio globale e ascoltarla alla cerimonia di apertura della prima partita sarà l'inizio perfetto per la prima Coppa del Mondo per Club. Sarà senza dubbio un momento epico".