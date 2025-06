Dopo la vittoria della Champions in finale con l'Inter, il Psg di Luis Enrique fa il suo debutto al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Al Rose Bowl di Pasadena affronta l'Atletico Madrid di Simeone, in quello che è il big match del Gruppo B, nonché il primo vero big match della competizione che ha preso il via nella notte tra sabato e domenica