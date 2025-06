Juventus, Tudor: "Al Mondiale per Club per vincere, non per partecipare"

Igor Tudor non si nasconde: la Juventus va al Mondiale per Club per provare a vincere, e non solo per partecipare. Questione di dna, che l’allenatore bianconero vuole risvegliare: “La Juventus ha sempre la stessa ambizione di vincere. Vogliamo farlo con umiltà", ha detto a Dazn. "C’è emozione, perché è la prima volta per questa competizione, e sappiamo che qua ci sono le squadre migliori al mondo, però non siamo venuti a partecipare, questo è chiaro”. L'allenatore bianconero non vuole nemmeno sentir parlare di alibi o scuse: si gioca negli Stati Uniti al termine di una stagione lunghissima, ma non ci sono attenuanti. “Volo stancante? Il viaggio è stato quello che è stato, ora c'è da adattarsi al tempo e al fuso orario in fretta, perché si gioca già mercoledì”.

