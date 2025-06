Prosegue il Mondiale per Club con altre tre partite in programma lunedì 16 giugno. Palmeiras-Porto in programma alle 24 italiane, alle 4 il Botafogo contro i Seattle Sounders, alle 21 l'esordio del Chelsea allenato da Maresca contro i Los Angeles FC

Dopo le emozioni del primo giorno, il Mondiale per Club continua con le partite di lunedì 16 giugno. I primi a sfidarsi saranno Palmeiras e Porto, in campo alle 00:00 al MetLife Stadium di New York, match valido per il Gruppo A. Poi a seguire, alle 04:00 sarà il turno del Gruppo B, con il Botafogo che sfiderà i Seattle Sounders al Lumen Stadium di Seattle. A chiudere la giornata sarà il Chelsea di Maresca, che alle 21:00 affronterà nel Gruppo D i Los Angels FC al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.