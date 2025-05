Uno dei temi più discussi è quello relativo alle “liste”, cioè ai giocatori che ogni club potrà portare al Mondiale per club. Questo perché il torneo si disputerà in un periodo in cui il calciomercato estivo sarà aperto, oltre al fatto che i contratti in linea di massima scadono a fine giugno (e il Mondiale si gioca a cavallo di giugno e luglio). Partiamo dal numero di giocatori convocabili. Ogni club potrà portare da un minimo di 26 a un massimo di 35 giocatori, di cui almeno tre portieri. I giocatori verranno selezionati all'interno di un elenco di "preconvocati" (massimo 50 giocatori) che le società presenteranno in anticipo. Per ogni partita possono essere convocati solo 26 giocatori dalla lista definitiva.



Come annunciato dalla Fifa, tutte le 20 federazioni affiliate i cui club parteciperanno alla competizione hanno confermato l'apertura di una finestra di registrazione eccezionale dal 1° al 10 giugno per tutti i loro club affiliati, al fine di consentire ai nuovi giocatori ingaggiati di partecipare al torneo. Il termine ultimo per la presentazione della lista definitiva dei giocatori è stato fissato al 10 giugno 2025, consentendo a ciascuna società partecipante di portare negli Stati Uniti i nuovi giocatori ingaggiati durante questa finestra speciale. Le federazioni affiliate interessate hanno sede in: Argentina, Austria, Brasile, Egitto, Inghilterra, Francia, Germania, ITALIA, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Marocco, Nuova Zelanda, Portogallo, Arabia Saudita, Sudafrica, Spagna, Tunisia, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.



Riguardo ai possibili trasferimenti o mancati rinnovi, il regolamento permette a ogni squadra di apportare, tra il 27 giugno e il 3 luglio, fino a un massimo di sei modifiche. I club potranno quindi sostituire dei giocatori nella lista definitiva nel corso del torneo, ma anche aggiungere fino ad altri due nomi nuovi alla lista. Un giocatore non può disputare la competizione con due club differenti.