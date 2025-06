Dopo le goleade di Bayern Monaco e Psg contro Auckland City e Atletico Madrid, oltre alla vittoria del Botafogo che ha visto anche l'esordio dell'ex Inter Correa, il Mondiale per Club continua con le partite di martedì 17 giugno. I primi a sfidarsi saranno Boca Junior e Benfica, in campo alle 00.00 all'Hard Rock Stadium di Miami, match valido per il Gruppo C. A seguire, alle 03.00 sarà il turno del Gruppo D, con il Flamengo che sfiderà l'Espérance al Lincoln Financial Field di Filadelfia. A chiudere la giornata saranno invece i match tra Fluminense e Borussia Dortmund, alle 18.00 al MetLife Stadium del New Jersey e valido per il Gruppo F oltre a quello tra River Plate e Urawa Reds, valido per il Gruppo E al Lumen Field di Seattle, con fischio di inizio alle 21.00.