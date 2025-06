Nella notte si sono giocati altri due match. Nel girone A, dopo lo 0-0 tra Inter Miami e Al Alhy nella gara inaugurale, senza reti anche la sfida tra il Porto e i brasiliani del Palmeiras. Debutto con vittoria invece per l’ex interista Joaquin Correa: il suo Botafogo ha infatti superato 2-1 gli statunitensi dello Seattle Sounders Fc: reti brasiliane di Cunha e Jesus, per gli americani gol di Roldan. Nel gruppo B, il Botafogo aggancia così in testa a 3 pt il Psg

SEATTLE SOUNDERS (4-2-3-1) : Frei; A. Roldan, Kim (46' Baker-Whiting), Ragen, Tolo (46' Bell); C. Roldan, Vargas; Ferreira (71' De la Vega), Rusnak, Kent (71' Rothrock); Musovski (84' De Rosario). All. Schmetzer.

Inizia con una vittoria il percorso del Botafogo nel Mondiale per Club , che ha battuto 2-1 i Seattle Sounders grazie alle reti di Cunha e Jesus . Inutile la rete di Roldan nel secondo tempo, che ha soltanto accorciato le distanze ma non ha permesso alla formazione americana di fare punti. Nel Botafogo da sottolineare l' esordio dell'ex Inter Joacquin Correa , subentrato a inizio secondo tempo. I brasiliani salgono così a quota tre punti, secondi a pari merito alle spalle del PSG nel Gruppo B .

Palmeiras-Porto 0-0

Termina con un pareggio per 0-0 la sfida tra il Palmeiras e il Porto, partita valida per il Gruppo A del Mondiale per Club. I brasiliani hanno avuto più occasioni pericolose rispetto ai portoghesi ma non sono riusciti a trovare la rete del vantaggio, dovendosi così accontentare di un solo punto. Con due pareggi per 0-0, quindi, la classifica di questo girone è in completo equilibrio: Al Ahly, Porto, Palmeiras e Inter Miami, tutte a pari merito con 1 punto.

IL TABELLINO

PALMEIRAS (3-4-2-1): Weverton; Giay, Gustavo Gomez, Murilo; Felipe Anderson (65' Paulinho), Rios (87' Evangelista), Moreno, Piquerez; Estevao (65' Allan), Mauricio (65' R. Veiga); Vitor Roque (77' Lopez). All. Abel Ferreira.

PORTO (3-4-2-1): Ramos; Fernandes, Zé Pedro, Marcano; Joao Mario (77' Nehuen Perez), Varela (82' Tomas Perez), G. Veiga (67' Pepê), Moura; Vieira (82' Franco sv), Mora (77' Eustaquio); Samu. All. Anselmi.

Arbitro: Said Martinez (Honduras)

Ammoniti: Felipe Anderson (PA), Fernandes (PO), Gustavo Gomez (PA), Nehuen Perez (PO); Abel Ferreira (all. Palmeiras)

Espulsi: nessuno