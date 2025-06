"Un buon primo tempo anche se siamo andati sotto. Li abbiamo messi in difficoltà con le rotazioni. Si poteva attaccare meglio la linea e non farci prendere in fuorigioco. Nel secondo siamo invece stati un po' lenti nel palleggio, è mancata un po' di cattiveria sotto porta". Così Cristian Chivu ha commentato a Dazn il pareggio dell'Inter al debutto del Mondiale per Club contro il Monterrey. La partita si è chiusa sull'1-1.

Su Luis Henrique: "Ha personalità"

"Luis Henrique Può fare meglio, ma non è ancora in condizione perché ha fatto solo due allenamenti e tenendo conto questo a me è piaciuto. Ha personalità, ha tecnica, ha coraggio e possibilità di fare l’uno contro uno". Chivu ha anche parlato della prestazione di Sebastiano Esposito: "In linea con tutta la squadra. Hanno provato a giocare contro un blocco basso, non era facile. Una buona prestazione la sua".