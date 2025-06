L'ex nerazzurro e nuovo allenatore dell'Al-Hilal sul suo addio: "Le critiche che sento sono nulla in confronto al bene che ho ricevuto dal mondo Inter, e parlo di tifosi, dirigenti e giocatori. A Milano sono stato veramente bene e ho dato tutto me stesso. L'addio era la scelta giusta. Qui sono fuori dalla mia zona di comfort, non avrei voluto allenare nessun'altra squadra"

"Ho ascoltato di tutto, come spesso successo nei quattro anni all'Inter ma, se questo è il prezzo da pagare per i miei anni a Milano, allora lo pago volentieri". Botta e risposta. Dopo la finale persa, la separazione e le recentissime parole a tenere banco del CEO dell'Al Hilal Esteve Calzada ("Con Inzaghi era già tutto deciso, aspettavamo solo la finale di Champions"), la palla è passata a Simone Inzaghi stesso, non al piede ma al microfono: "Le critiche che sto sentendo sono nulla in confronto al bene che ho ricevuto dal mondo Inter, e parlo di tifosi, dirigenti e giocatori - ha proseguito -. So che dell'Inter mi mancherà tutto, anche le accuse più ingiuste. Sono stato veramente bene e ho dato tutto me stesso. Parlandone con la società, e per il bene dell'Inter, penso che la separazione fosse la cosa più giusta per tutti, pur con tanto dolore".